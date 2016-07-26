Завотделом гигиены питания: В ряде донерных заведений царит нечистоплотность

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ "Мы недовольны санитарно-технической и гигиенической обстановкой в донерных заведениях, функционирующих в Азербайджане".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

Он отметил, что несмотря на приостановление проверок предпринимателей, наблюдения показывают, что в донерных заведениях царит нечистоплотность: "В основном неудовлетворительная ситуация наблюдается в донерных заведениях, расположенных на обочинах дорог. В настоящее время в Баку функционирует около 1000 донерных заведений. После приостановления проверок число донерных выросло. В этом вопросе население должно быть более внимательным и требовательным. Население, в особенности молодежь часто покупают донер. В настоящее время выросло число продавцов донера из курицы. На самом деле проблема может быть в донерах из любого мяса. В курином донере может быть проблема с инфекциями, а в донере из говядины - проблемы с происхождением мяса".

И.Абдуллаев затронул также вопрос приготовления донера из конины. Он отметил, что для предотвращения продажи конины этот вопрос должен быть отражен в законодательстве: "Следует внести изменения в законодательство. В законе должны быть указаны конкретные наказания для продавцов конины. В этом случае эти лица не будут совершать подобные деяния. В противном случае, выплачивая незначительный штраф, они продолжат свои незаконные действия".