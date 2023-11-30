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Представительство ВОЗ в Азербайджане призвало население вакцинироваться от кори

Представительство ВОЗ в Азербайджане призвало население вакцинироваться от кори Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане призвало население вакцинироваться от кори.
Здоровье
30 ноября 2023 г. 15:52
Представительство ВОЗ в Азербайджане призвало население вакцинироваться от кори

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане призвало население вакцинироваться от кори.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице представительства в социальной сети.

Сообщается, что по сравнению с 2021 годом число случаев заражения корью в мире в прошлом году увеличилось на 18%, а количество летальных исходов - на 43%:

"Корь представляет серьезную угрозу для здоровья детей. Если охват вакцинацией против кори составляет ниже 95%, существует риск широкого распространения заболевания во всех странах. Корь представляет наибольшую опасность для детей младше 5 лет. Это заболевание может привести к пневмонии, энцефалиту (воспалению головного мозга) и летальному исходу".

В представительстве ВОЗ в Азербайджане заявили, что вакцина против кори является одной из самых эффективных вакцин: "Эффективность вакцины в предотвращении кори очень высока и составляет около 97% после получения двух доз".

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Версия на английском языке WHO Azerbaijan calls on population to get vaccinated against measles
Версия на азербайджанском языке ÜST-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi əhalini qızılcaya qarşı peyvənd olunmağa çağırıb

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