В Азербайджане начинается очередная фаза испытаний TURKOVAC

В Азербайджане начинается 3-я фаза клинических испытаний препарата TURKOVAC.

В Азербайджане начинается 3-я фаза клинических испытаний препарата TURKOVAC.

Как передает Report со ссылкой Haber Global, об этом сообщает Министерство здравоохранения Турции.

Согласно сообщению, для подписания протокола об испытаниях в Баку прибудут члены правления Турецких институтов здравоохранения (TSE). Протокол между TSE и Бакинским центром здоровья будет подписан 9 марта, после чего начнутся клинические испытания.

В состав делегации, возглавляемой президентом TSE профессором Эрханом Акдоганом, входят президент института вакцин Турции профессор Атеш Кара, руководитель отдела управления проектами и поддержки Батухан Йешилюрт.

Граждане Азербайджана от 18 до 59 лет, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса, в рамках клинических испытаний смогут выбрать вакцину TURKOVAC в качестве бустерной дозы.