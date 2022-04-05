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Представители ICMP ознакомилось с работой центра судебно-медицинской криминалистической экспертизы

Представители ICMP ознакомилось с работой центра судебно-медицинской криминалистической экспертизы Находящиеся с визитом в Азербайджане генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер и директор по политике и сотрудничеству ICMP Андреас Клейзер сегодня посетили Объединение судебно-медицинской экспертизы
Здоровье
5 апреля 2022 г. 17:58
Представители ICMP ознакомилось с работой центра судебно-медицинской криминалистической экспертизы

Находящиеся с визитом в Азербайджане генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер и директор по политике и сотрудничеству ICMP Андреас Клейзер сегодня посетили Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Как сообщили Report в пресс-службе Минздрава, генеральный директор объединения Адалят Гасанов проинформировал гостей о задачах, стоящих перед сотрудниками ведомства в области судебно-медицинской экспертизы и в деле идентификации останков тысяч азербайджанских военных и гражданских лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Было доведено до внимания, что прием останков из массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных территориях, в виде судебно-медицинских вещественных доказательств проводится в соответствующих отделениях объединения. Одновременно проводится судебно-медицинская (судебно-медицинская криминалистическая) экспертиза останков, представленных на основании решений органов прокуратуры.

Было подчеркнуто, что по поручению руководства страны сотрудниками объединения совместно с соответствующими правоохранительными органами в могилах неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных в различных городах и районах Азербайджана, были проведены эксгумация останков, их судебно-медицинская экспертиза и взятие образцов с целью проведения генетических исследований.

В свою очередь генеральный директор Международной комиссии высоко оценила работу, проведенную в судебно-медицинской экспертизе останков граждан Азербайджана, обнаруженных на освобожденных территориях.

Затем руководство ICMP ознакомилось с условиями судебно-медицинской криминалистической экспертизы и хранения останков пропавших без вести лиц в соответствующих отделах объединения, в том числе в специально созданном Министерством здравоохранения для этой цели II отделении судебно-медицинской криминалистики, состоялся обмен мнениями по тематическим вопросам.

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Версия на английском языке ФотоICMP director inspects remains of people missing in First Karabakh War
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Komissiyanın direktoru I Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin meyit qalıqlarına baxış keçirib

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