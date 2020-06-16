Представитель ВОЗ в Азербайджане извинилась перед общественностью

© Report — Ханде Харманджи https://report.az/storage/news/05e8e50d727168986be675a718487abb/8712810d-f08a-4766-97e1-8dd0cad8dfea_292.jpg

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи выступила с заявлением для прессы в связи с распространенными в социальных сетях фотографиями.

В поступившем в Report тексте заявления говорится:

"Дорогие друзья,

Я хочу прояснить вопрос с фотографиями, которыми я поделилась в социальных сетях и которые вызвали негативную реакцию.

Как вы знаете, в связи с пандемией COVID-19 мы реализуем проект REACT-C19. В рамках проекта 19 азербайджанских врачей, получивших образование и работающих в Турции, в настоящее время посещают различные районы и города страны и оказывают помощь местным врачам.

13 июня мы вместе с врачами посетили Губинский и Гусарский районы. Фотографии и видео, которыми я поделилась в социальных сетях, были сделаны в рамках этих поездок.

Признаю, что сделала эту публикацию в неподходящее время, и поэтому извиняюсь перед вами"

Фотографии представителя ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи с отдыха в северном регионе страны в дни жесткого карантинного режима, введенного в ряде городов и районов Азербайджана, вызвали общественный резонанс.

С 00:00 14 июня до 06:00 16 июня на территории Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов был введен режим жесткого карантина.

В указанных городах и районах населению было запрещено покидать дома или места пребывания.