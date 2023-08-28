Представитель ВОЗ в Азербайджане побывала в Нахчыване

Делегация, возглавляемая представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Делегация, возглавляемая представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает местное бюро Report, делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване, возложила к нему цветы.

Затем гости побывали в Музее Гейдара Алиева и ознакомились с экспонатами, отражающими жизнь и государственную деятельность великого лидера.

Отметим, что в рамках 3-дневного визита делегация ВОЗ ознакомится с реформами, основанными на мировом опыте, осуществленными в системе здравоохранения автономной республики в последние месяцы, работами, направленными на повышение качества медицинских услуг, а также с проектами, которые будут реализованы в ближайшее время. При этом, помимо города Нахчывана, делегация побывает также в Ордубадском и Шарурском районах, где ознакомится с недавно созданными Центрами семейного здоровья. Также в программу визита делегации входит посещение исторических и архитектурных памятников Нахчывана.