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Представитель ВОЗ в Азербайджане побывала в Нахчыване

Представитель ВОЗ в Азербайджане побывала в Нахчыване Делегация, возглавляемая представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, посетила Нахчыванскую Автономную Республику.
Здоровье
28 августа 2023 г. 10:45
Представитель ВОЗ в Азербайджане побывала в Нахчыване

Делегация, возглавляемая представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает местное бюро Report, делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване, возложила к нему цветы.

Затем гости побывали в Музее Гейдара Алиева и ознакомились с экспонатами, отражающими жизнь и государственную деятельность великого лидера.

Отметим, что в рамках 3-дневного визита делегация ВОЗ ознакомится с реформами, основанными на мировом опыте, осуществленными в системе здравоохранения автономной республики в последние месяцы, работами, направленными на повышение качества медицинских услуг, а также с проектами, которые будут реализованы в ближайшее время. При этом, помимо города Нахчывана, делегация побывает также в Ордубадском и Шарурском районах, где ознакомится с недавно созданными Центрами семейного здоровья. Также в программу визита делегации входит посещение исторических и архитектурных памятников Нахчывана.

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