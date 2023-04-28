Представитель ВОЗ: В Азербайджане нет заболеваний высокого риска среди детей

В Азербайджане среди детей не зарегистрировано заболеваний высокого риска.

В Азербайджане среди детей не зарегистрировано заболеваний высокого риска.

Как сообщает западное бюро Report, об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане и глава странового офиса Ханде Харманджи на мероприятии, организованном в Гёйгёльском районе в рамках Недели иммунизации.

Она подчеркнула, что вакцинация очень важна для спасения жизни детей.

"Во всех европейских странах отмечается рост заболеваемости корью. Это очень смертельно опасное заболевание для детей. К счастью, в Азербайджане нет опасений относительно заражения этой болезнью. В целом, в Азербайджане не зарегистрировано ни одного рискованного заболевания, распространяющегося среди детей.

Однако это не повод расслабляться и игнорировать болезни. Я хотела бы призвать всех родителей к тому, чтобы прививать день от кори. Она очень важна в период со второго месяца жизни малыша и до 11-летнего возраста. Также важно сделать и другие основные прививки. Все вакцины в Азербайджане - это качественные и безопасные вакцины, стандарты которых утверждены ВОЗ. Я рекомендую всем родителям вакцинировать своих детей".