ВОЗ: В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом "мю"

"В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом "мю" коронавирусной инфекции COVID-19. Для исследования этого штамма проводятся различные геномные анализы".

"В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом "мю" коронавирусной инфекции COVID-19. Для исследования этого штамма проводятся различные геномные анализы".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, штамм "мю" в настоящее время широко распространен в основном в Южной Америке: "Конечно, в структурах здравоохранения Азербайджана в связи с фактами заражения периодически проводятся исследования для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса. Когда будет зарегистрирован факт заражения "мю" штаммом COVID-19, общественность будет проинформирована об этом".