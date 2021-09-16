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ВОЗ: В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом "мю"

ВОЗ: В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом "мю" "В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом "мю" коронавирусной инфекции COVID-19. Для исследования этого штамма проводятся различные геномные анализы".
Здоровье
16 сентября 2021 г. 13:52
ВОЗ: В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом мю

"В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом "мю" коронавирусной инфекции COVID-19. Для исследования этого штамма проводятся различные геномные анализы".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, штамм "мю" в настоящее время широко распространен в основном в Южной Америке: "Конечно, в структурах здравоохранения Азербайджана в связи с фактами заражения периодически проводятся исследования для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса. Когда будет зарегистрирован факт заражения "мю" штаммом COVID-19, общественность будет проинформирована об этом".

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Версия на английском языке WHO official says no cases of 'Mu' strain recorded in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ÜST nümayəndəsi: "Azərbaycanda "mü" ştamı ilə yoluxma faktı qeydə alınmayıb"

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