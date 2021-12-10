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Представитель ВОЗ в Азербайджане: Мы вернулись к нормальной жизни

Представитель ВОЗ в Азербайджане: Мы вернулись к нормальной жизни "Азербайджан – одна из стран, которая ускоренно принимает меры против коронавируса. В Азербайджане COVID-19 был обнаружен 19 февраля 2020 года, и через год, сразу после создания вакцины, по всей стране начался процесс вакцинации".
Здоровье
10 декабря 2021 г. 10:27
Представитель ВОЗ в Азербайджане: Мы вернулись к нормальной жизни

Азербайджан – одна из стран, которая своевременно принимает меры против коронавируса. В Азербайджане COVID-19 был обнаружен 19 февраля 2020 года, и через год, сразу после создания вакцины, по всей стране начался процесс вакцинации.

Как передает Report, об этом заявила руководитель офиса и представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, незамедлительно принятые меры достойны похвалы. "Строительство новых больниц, увеличение числа лабораторий и другие шаги – процесс, который даже в нормальное время не осуществляется так стремительно. Мы положительно оцениваем достигнутый результат",- сказала она.

"Население Азербайджана быстро приняло вакцину и соблюдало защитные меры. Важно, что в последний месяц количество заражений остается стабильным. Безусловно, это должно быть продолжительным. Фактически, можно сказать, что мы вернулись к нормальной жизни. Нужно и дальше соблюдать дистанцию, носить маску в закрытых помещениях и соблюдать гигиену рук", - добавила представитель ВОЗ.

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Версия на английском языке 'We have returned to normal life,' WHO official in Azerbaijan says
Версия на азербайджанском языке ÜST-ün Azərbaycandakı nümayəndəsi: “Əslində normal həyata dönmüşük”

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