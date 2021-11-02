Представитель ВОЗ рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом на 18% наблюдается в последние две недели в европейском регионе, в том числе в России, чтобы пандемия закончилась, необходимо достичь достаточного уровня иммунитета населения.

Рост заболеваемости коронавирусом на 18% наблюдается в последние две недели в европейском регионе, в том числе в России, чтобы пандемия закончилась, необходимо достичь достаточного уровня иммунитета населения.

Как передает Report, об этом заявила в эфире телеканала "Россия 1" официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Мы сейчас наблюдаем европейский регион, где идет повышение числа случаев заражения коронавирусом. Это повышение на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности тоже практически идет в таком же тренде. Есть много еще уязвимых - или не вакцинированных, или людей, которые не переболели, то есть у них нет иммунитета", - сказала она.

Пандемия, по ее словам, закончится, "когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета".

"Это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных людей в короткий период времени", - добавила Вуйнович.