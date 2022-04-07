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Ханде Харманджи: В Азербайджане показатель вакцинации населения превышает 48 процентов

Ханде Харманджи: В Азербайджане показатель вакцинации населения превышает 48 процентов "В настоящее время во многих европейских странах наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. И это еще раз подтверждает, что пандемия не закончилась". Как сообщает Report, об этом заявила журналистам представитель Всемирной организации здраво
Здоровье
7 апреля 2022 г. 13:15
Ханде Харманджи: В Азербайджане показатель вакцинации населения превышает 48 процентов

"В настоящее время во многих европейских странах наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. И это еще раз подтверждает, что пандемия не закончилась".
Как сообщает Report, об этом заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Представитель ВОЗ отметила, что причина роста числа инфицированных, особенно в странах Восточной Европы, вероятно, связана со штаммом омикрон: "Есть разновидности B1 и B2 этого штамма. Разновидность B2 обладает высокой степенью распространения. Защита лиц, относящихся к группе высокого риска, а также лиц в возрасте до 65 лет, работников здравоохранения обязательна. Важно носить маски в закрытых помещениях, независимо от смягчения карантина".
Х.Харманджи отметила, что в Азербайджане показатель вакцинации населения превышает 48 %: "Это хороший показатель, но наша цель - достичь показателя выше 70%. Надеюсь, что люди, которые до сих пор не сделали прививки, будут вакцинированы".

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Версия на английском языке WHO official speaks about impact of COVID-19 spike in Europe on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ÜST rəsmisi Avropada COVID-19-a yoluxma saylarının artmasının Azərbaycana təsiri ilə bağlı açıqlama verib

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