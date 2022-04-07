Ханде Харманджи: В Азербайджане показатель вакцинации населения превышает 48 процентов

"В настоящее время во многих европейских странах наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. И это еще раз подтверждает, что пандемия не закончилась". Как сообщает Report, об этом заявила журналистам представитель Всемирной организации здраво

"В настоящее время во многих европейских странах наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. И это еще раз подтверждает, что пандемия не закончилась".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Представитель ВОЗ отметила, что причина роста числа инфицированных, особенно в странах Восточной Европы, вероятно, связана со штаммом омикрон: "Есть разновидности B1 и B2 этого штамма. Разновидность B2 обладает высокой степенью распространения. Защита лиц, относящихся к группе высокого риска, а также лиц в возрасте до 65 лет, работников здравоохранения обязательна. Важно носить маски в закрытых помещениях, независимо от смягчения карантина".

Х.Харманджи отметила, что в Азербайджане показатель вакцинации населения превышает 48 %: "Это хороший показатель, но наша цель - достичь показателя выше 70%. Надеюсь, что люди, которые до сих пор не сделали прививки, будут вакцинированы".