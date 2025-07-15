Представитель ВОЗ: Прогнозируется, что к 2030 году программа иммунизации спасeт 32 млн жизней

Представитель ВОЗ: Прогнозируется, что к 2030 году программа иммунизации спасeт 32 млн жизней

Программа иммунизации против 10 патогенов в 98 странах на 2020–2030 годы спасет 32 млн жизней.

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями СМИ заявила советник азербайджанского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Шахназ Гасанова.

По ее словам, 88% из них составят дети в возрасте до 5 лет. "Благодаря иммунизации в мире ежегодно предотвращаются до 5 млн смертей от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь. Вакцины очень безопасны и эффективны, поэтому несколько прививок можно вводить в один день", - сказала она.

Гасанова добавила, что существуют вакцины от более чем 30 опасных заболеваний, в том числе от двух видов рака - рака печени и рака шейки матки.