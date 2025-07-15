О нас

Представитель ВОЗ: Прогнозируется, что к 2030 году программа иммунизации спасeт 32 млн жизней 

Представитель ВОЗ: Прогнозируется, что к 2030 году программа иммунизации спасeт 32 млн жизней  Представитель ВОЗ: Прогнозируется, что к 2030 году программа иммунизации спасeт 32 млн жизней 
Здоровье
15 июля 2025 г. 10:47
Представитель ВОЗ: Прогнозируется, что к 2030 году программа иммунизации спасeт 32 млн жизней 

Программа иммунизации против 10 патогенов в 98 странах на 2020–2030 годы спасет 32 млн жизней.

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями СМИ заявила советник азербайджанского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Шахназ Гасанова.

По ее словам, 88% из них составят дети в возрасте до 5 лет. "Благодаря иммунизации в мире ежегодно предотвращаются до 5 млн смертей от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь. Вакцины очень безопасны и эффективны, поэтому несколько прививок можно вводить в один день", - сказала она.

Гасанова добавила, что существуют вакцины от более чем 30 опасных заболеваний, в том числе от двух видов рака - рака печени и рака шейки матки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке WHO official: Immunization program expected to save 32 million lives by 2030
Версия на азербайджанском языке ÜST rəsmisi: 2030-cu ilə kimi immunizasiya proqramının 32 milyon insanın həyatını xilas edəcəyi proqnozlaşdırılır

Другие новости из категории

Ханде Харманджи: Вакцину против ВПЧ могут включить в национальный календарь вакцинации
Ханде Харманджи: Вакцину против ВПЧ могут включить в национальный календарь вакцинации
15 июля 2025 г. 11:17
Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует
Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует
15 июля 2025 г. 11:16
TƏBIB: За последние шесть месяцев гражданам оказано более 44 млн медицинских услуг
TƏBIB: За последние шесть месяцев гражданам оказано более 44 млн медицинских услуг
15 июля 2025 г. 09:52
В Баку выявлены нарушения на предприятии по производству суши
ФотоВ Баку выявлены нарушения на предприятии по производству суши
14 июля 2025 г. 13:21
TƏBİB: В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе
TƏBİB: В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе
11 июля 2025 г. 17:38
Ряд больниц в Баку, Сумгайыте и Абшероне получат статус ментор-клиники
Ряд больниц в Баку, Сумгайыте и Абшероне получат статус ментор-клиники
11 июля 2025 г. 17:21
В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек
В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек
11 июля 2025 г. 15:32
В Зангилане более 150 жителей прошли медобследование в рамках акции
ФотоВ Зангилане более 150 жителей прошли медобследование в рамках акции
11 июля 2025 г. 13:06
Утвержден новый подход к повышению уровня знаний и навыков медработников
Утвержден новый подход к повышению уровня знаний и навыков медработников
11 июля 2025 г. 12:12
NYT: Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня
NYT: Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня
10 июля 2025 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi