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Представитель ВОЗ принял участие в европейской кампании "Неделя иммунизации" в Шамахы

Представитель ВОЗ принял участие в европейской кампании "Неделя иммунизации" в Шамахы Продолжается визит в Азербайджан директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Генри Клюгена.
Здоровье
27 апреля 2022 г. 12:51
Представитель ВОЗ принял участие в европейской кампании Неделя иммунизации в Шамахы

Продолжается визит в Азербайджан директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Генри Клюгена.

На второй день поездки Х.Клюге посетил Шамахинский район, который является территорией “демонстрационного проекта ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Азербайджане”, проводимого при финансовой поддержке USAID и UkAid в течение последних двух лет совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках европейской “недели иммунизации” в Шамахы. Гости посетили мероприятие, проведенное в Олимпийском центре Шамахы, а затем посетили пункт первичной медицинской помощи в селе Гёйляр, мобильную клинику и стенд иммунизации, встретились с медицинскими работниками и студентами.

На мероприятии Х.Клюге подчеркнул, что укрепление первичной медико-санитарной помощи является основой универсального медицинского обеспечения: “Проекты, реализуемые сегодня в Шамахы при совместном участии местных, национальных и международных партнеров, делают здравоохранение более доступным”.

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Версия на английском языке ФотоWHO representative joins European campaign 'Immunization Week' in Shamakhi
Версия на азербайджанском языке ФотоÜST rəsmisi Şamaxıda Avropa “İmmunlaşdırma Həftəsi“ kampaniyasında iştirak edib

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