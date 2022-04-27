Представитель ВОЗ принял участие в европейской кампании "Неделя иммунизации" в Шамахы

Продолжается визит в Азербайджан директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Генри Клюгена.

Продолжается визит в Азербайджан директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Генри Клюгена.

На второй день поездки Х.Клюге посетил Шамахинский район, который является территорией “демонстрационного проекта ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Азербайджане”, проводимого при финансовой поддержке USAID и UkAid в течение последних двух лет совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках европейской “недели иммунизации” в Шамахы. Гости посетили мероприятие, проведенное в Олимпийском центре Шамахы, а затем посетили пункт первичной медицинской помощи в селе Гёйляр, мобильную клинику и стенд иммунизации, встретились с медицинскими работниками и студентами.

На мероприятии Х.Клюге подчеркнул, что укрепление первичной медико-санитарной помощи является основой универсального медицинского обеспечения: “Проекты, реализуемые сегодня в Шамахы при совместном участии местных, национальных и международных партнеров, делают здравоохранение более доступным”.