Представитель ВОЗ предупредила граждан Азербайджана в связи со штаммом "дельта"

Глава Азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи обратилась к гражданам Азербайджана с призывом соблюдать меры защиты во избежание заражения коронавирусной инфекцией в осенний сезон.

Глава Азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи обратилась к гражданам Азербайджана с призывом соблюдать меры защиты во избежание заражения коронавирусной инфекцией в осенний сезон.

Как сообщает Report, Харманджи подчеркнула, что важно не расслабляться на фоне смягчения некоторых мер карантина.

Представитель ВОЗ отметила, что близится осенний сезон, и необходимо учитывать похолодание воздуха: "В то же время сегодня во всем мире продолжает стремительно распространяться штамм "дельта". Поэтому мы должны серьезно относиться к своему здоровью. Нам необходимо продолжить соблюдение мер по защите от заражения COVID-19, а также присоединяться к процессу вакцинации. Мы должны знать, что вакцинация от COVID-19 является наиболее эффективным методом. Самое главное, что прививки безопасны. Каждый должен сказать об этом друг другу".