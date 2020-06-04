Представитель ВОЗ о причине роста случаев заражения COVID-19 в Азербайджане

© Report https://report.az/storage/news/05e8e50d727168986be675a718487abb/8712810d-f08a-4766-97e1-8dd0cad8dfea_292.jpg

"В последние дни в Европе наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, после введения в Азербайджане мер по смягчению, а затем открытия метро наблюдался рост заболеваемости: "Рост еще более проявил себя в рамках открытия крупных торговых центров и последних мер по смягчению".

Х.Харманджи сказала, что после подготовки вакцины будут приняты все меры для ее доступности: "До этого времени мы должны строго соблюдать меры предосторожности".