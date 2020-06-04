Наверх

Представитель ВОЗ о причине роста случаев заражения COVID-19 в Азербайджане

Представитель ВОЗ о причине роста заражений COVID-19 в Азербайджане

© Report

"В последние дни в Европе наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, после введения в Азербайджане мер по смягчению, а затем открытия метро наблюдался рост заболеваемости: "Рост еще более проявил себя в рамках открытия крупных торговых центров и последних мер по смягчению".

Х.Харманджи сказала, что после подготовки вакцины будут приняты все меры для ее доступности: "До этого времени мы должны строго соблюдать меры предосторожности".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!