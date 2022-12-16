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Представитель ВОЗ: Надеемся, что число заражений коронавирусом будет снижаться

Представитель ВОЗ: Надеемся, что число заражений коронавирусом будет снижаться Число новых случаев заражения коронавирусом находится на относительно низком уровне в Азербайджане.
Здоровье
16 декабря 2022 г. 10:49
Представитель ВОЗ: Надеемся, что число заражений коронавирусом будет снижаться

Число новых случаев заражения коронавирусом находится на относительно низком уровне в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на симпозиуме "Совершенствование системы скорой помощи в Азербайджане".

По ее словам, период пандемии еще раз подтвердил, насколько важна служба экстренной медицинской помощи: "Мы преследуем цель добиться серьезных улучшений в этой сфере. В мире, в том числе в Азербайджане, число новых заражений коронавирусом находится на относительно низком уровне. Мы надеемся, что впредь число новых случаев заражения будет снижаться. Но это не означает, что пандемия осталась позади. Поэтому полезно заняться совершенствованием системы скорой медицинской помощи и других медицинских систем".

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Версия на английском языке WHO official: ‘We hope the number of coronavirus infections will decrease from now on’
Версия на азербайджанском языке ÜST nümayəndəsi "Ümid edirik ki, bundan sonra koronavirusa yoluxma sayı azalacaq"

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