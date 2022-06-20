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Представитель USAID: Мы хотим сделать систему здравоохранения Азербайджана моделью для региона

Представитель USAID: Мы хотим сделать систему здравоохранения Азербайджана моделью для региона "Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Азербайджану более 9 миллионов долларов для поддержки срочных и долгосрочных усилий по борьбе с последствиями пандемии COVID-19".
Здоровье
20 июня 2022 г. 15:58
Представитель USAID: Мы хотим сделать систему здравоохранения Азербайджана моделью для региона

"Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Азербайджану более 9 миллионов долларов для поддержки срочных и долгосрочных усилий по борьбе с последствиями пандемии COVID-19".

Как передает Report, об этом заявил директор миссии USAID в Азербайджане Джайдев Сингх.

По его словам, организация продолжит укреплять и расширять систему здравоохранения Азербайджана: "Мы надеемся на более глубокое сотрудничество с правительством Азербайджана, чтобы сделать систему здравоохранения страны моделью для региона".

Директор миссии отметил, что проект по борьбе с пандемией в Азербайджане является ярким примером 30-летнего устойчивого партнерства между США и Азербайджаном.

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Версия на английском языке USAID official: “We want to transform Azerbaijan’s healthcare system into a model for the region”
Версия на азербайджанском языке USAID rəsmisi: "Azərbaycanın səhiyyə sistemini region üçün model halına gətirmək istəyirik"

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