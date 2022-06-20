Представитель USAID: Мы хотим сделать систему здравоохранения Азербайджана моделью для региона

"Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Азербайджану более 9 миллионов долларов для поддержки срочных и долгосрочных усилий по борьбе с последствиями пандемии COVID-19".

"Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Азербайджану более 9 миллионов долларов для поддержки срочных и долгосрочных усилий по борьбе с последствиями пандемии COVID-19".

Как передает Report, об этом заявил директор миссии USAID в Азербайджане Джайдев Сингх.

По его словам, организация продолжит укреплять и расширять систему здравоохранения Азербайджана: "Мы надеемся на более глубокое сотрудничество с правительством Азербайджана, чтобы сделать систему здравоохранения страны моделью для региона".

Директор миссии отметил, что проект по борьбе с пандемией в Азербайджане является ярким примером 30-летнего устойчивого партнерства между США и Азербайджаном.