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TƏBİB: В Азербайджане 60-70% врачей сосредоточены в столице

TƏBİB: В Азербайджане 60-70% врачей сосредоточены в столице В Азербайджане 60-70% врачей сосредоточены в столице.
Здоровье
18 декабря 2024 г. 10:05
TƏBİB: В Азербайджане 60-70% врачей сосредоточены в столице

В Азербайджане 60-70% врачей сосредоточены в столице.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Араз Насиров в ходе панельного выступления на Саммите управляющих в сфере здравоохранения 2024.

По его словам, в настоящее время в регионах наблюдается нехватка врачей.

Однако представитель TƏBİB считает ошибочным мнение о том, что медицинские учреждения третьего уровня сосредоточены в Баку: "Действительно, в системе здравоохранения имеются проблемы, но за последние 4-5 лет предприняты важные меры по устранению имеющихся недочетов. Мы стараемся обеспечить гражданам доступность услуг третьего уровня путем создания многопрофильных региональных больниц".

А.Насиров напомнил, что на момент создания TƏBİB бюджет подведомственных медицинских учреждений составлял около 800 млн манатов, а сегодня эта цифра близится к 1,8 млрд манатов. "В подчинении TƏBİB 90 медучреждений, из них около 25 находятся на самофинансировании. Нашей целью является расширение их числа в ближайшие годы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəsmisi: Hazırda regionlarda həkim çatışmazlığı müşahidə olunur

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