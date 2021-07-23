Представитель TƏBİB: Употребление газированных напитков не рекомендуется

"Газированные и другие сладкие напитки разлиты в пластиковую тару, в связи с чем приводят к возникновению многих хронических заболеваний".

"Газированные и другие сладкие напитки разлиты в пластиковую тару, в связи с чем приводят к возникновению многих хронических заболеваний".

Как передает Report, об этом сказала главный специалист отдела по снабжению и контролю над продовольствием Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Шумара Гараджаева.

По ее словам, употребление газированных напитков не рекомендуется: "Лучше всего пить воду. Если хотите придать воде вкус можете добавить в нее кусочки фруктов или овощей. Летом нужно стараться не пользоваться майонезом и другими скоропортящимися продуктами. Рекомендуется пользоваться маслами холодного отжима. Так можно избежать отравления".

Представитель TƏBİB также посоветовала населению в жаркие летние дни избегать жирной пищи: "Летом достаточно поесть одно мороженое. Сладкоежки также могут отдавать предпочтение молочным сладостям".