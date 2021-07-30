Представитель TƏBİB подверг критике деятельность больниц

"Если бы в больницах с самого начала существовали программы инфекционного контроля, то, возможно, коронавирус не распространился бы в таком масштабе. Потому что коронавирус - это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем".

"Если бы в больницах с самого начала существовали программы инфекционного контроля, то, возможно, коронавирус не распространился бы в таком масштабе. Потому что коронавирус - это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, сейчас не пришлось бы вносить существенные изменения в программу, если бы ранее были введены правила изоляции при передающихся воздушно-капельным путем заболеваниях: "Пандемия способствовала внесению серьезных изменений в программу. В больницах теперь внедрена первичная мера изоляции, по крайней мере, для новых пациентов. Раньше мы не относились к этому вопросу настолько серьезно, как сегодня".