О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представитель TƏBİB подверг критике деятельность больниц

Представитель TƏBİB подверг критике деятельность больниц "Если бы в больницах с самого начала существовали программы инфекционного контроля, то, возможно, коронавирус не распространился бы в таком масштабе. Потому что коронавирус - это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем".
Здоровье
30 июля 2021 г. 17:39
Представитель TƏBİB подверг критике деятельность больниц

"Если бы в больницах с самого начала существовали программы инфекционного контроля, то, возможно, коронавирус не распространился бы в таком масштабе. Потому что коронавирус - это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, сейчас не пришлось бы вносить существенные изменения в программу, если бы ранее были введены правила изоляции при передающихся воздушно-капельным путем заболеваниях: "Пандемия способствовала внесению серьезных изменений в программу. В больницах теперь внедрена первичная мера изоляции, по крайней мере, для новых пациентов. Раньше мы не относились к этому вопросу настолько серьезно, как сегодня".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке TABIB official criticizes hospitals' activity
Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəsmisi xəstəxanaların fəaliyyətini tənqid edib

Самое важное

Возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции
Возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции
30 июля 2021 г. 18:00
Представитель TƏBİB подверг критике деятельность больниц
Представитель TƏBİB подверг критике деятельность больниц
30 июля 2021 г. 17:39
Азербайджанские пожарные готовятся к отправке в Турцию
Азербайджанские пожарные готовятся к отправке в Турцию
30 июля 2021 г. 15:21
Мехрибан Алиева: Боль турецкого народа – наша боль
ФотоМехрибан Алиева: Боль турецкого народа – наша боль
30 июля 2021 г. 15:17
В Генконсульстве Азербайджана в Турции открыта горячая линия в связи с пожарами
В Генконсульстве Азербайджана в Турции открыта "горячая линия" в связи с пожарами
30 июля 2021 г. 15:08
Глава ЦБА: Население по-прежнему отдает предпочтение наличным 
Глава ЦБА: Население по-прежнему отдает предпочтение наличным 
30 июля 2021 г. 14:05
МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
30 июля 2021 г. 13:34
В Азербайджане должностные лица арестованы за продажу поддельных паспортов COVID-19
В Азербайджане должностные лица арестованы за продажу поддельных паспортов COVID-19
30 июля 2021 г. 12:17
Эксперт: На нового сопредседателя в МГ ОБСЕ возложена задача по обеспечению безопасности в регионе
Эксперт: На нового сопредседателя в МГ ОБСЕ возложена задача по обеспечению безопасности в регионе
30 июля 2021 г. 12:12
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2021 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi