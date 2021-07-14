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TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса

TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса Заразившиеся "дельта"-штаммом коронавируса, также известном как индийский, на первоначальном этапе чаще всего страдают расстройством желудочно-кишечного тракта.
Здоровье
14 июля 2021 г. 12:28
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса

Заразившиеся "дельта"-штаммом коронавируса, также известном как индийский, на первоначальном этапе чаще всего страдают расстройством желудочно-кишечного тракта.

Об этом Report сообщил председатель медико-научного комитета при правлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Акиф Гурбанов, комментируя характерные симптомы штамма "дельта" и его различия от других штаммов коронавируса.

По словам представителя TƏBIB, в ходе клинических наблюдений было установлено, что заболевания, вызванные этими штаммами, имеют свои особенности:

"Пациенты, инфицированные индийским штаммом, обычно жалуются на диарею и боли в животе. Отмеченные симптомы также могут проявляться параллельно с головной болью, кашлем, усталостью и мышечными болями. Рвота и повышение температуры также являются одними из симптомов штамма "дельта". Чувства вкуса, обоняния как правило не страдают. Все это, естественно, наблюдения, которые пока не имеют научных доказательств".

A.Гурбанов отметил, что вариант "дельта" обладает в два раза большей заразностью: "Также возросла устойчивость вируса к образующемся в организме антителам. Таким образом, в штамме "дельта плюс" речь идет о двойной мутации. Поэтому возросла как заразность вируса, так и его устойчивость к антителам, образующимся в организме против COVID-19. Дельта-штамм является разновидностью коронавируса. Иногда люди видят в нём новый вирус, но это не так. Это только мутация вируса и людям необходимо об этом знать".

Вариант "дельта" приводит к росту заболеваемости среди детей и молодежи. Вакцины, используемые против COVID-19 в мире и в Азербайджане, позволяют защититься и от штамма "дельта". То есть вакцины эффективны против новых штаммов. Поэтому единственный способ защитить себя от новых штаммов вируса - это вакцинация".

Акиф Гурбанов призвал население строго соблюдать все меры защиты.

Напомним, в результате исследований штамм B.1.617 ("дельта") обнаружен в 31 образце, взятом у прибывших в Азербайджан из-за рубежа лиц.

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Версия на английском языке TABIB's statement about Delta variant
Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəsmisindən “Delta” variantı ilə bağlı açıqlama

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