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Правительство Кыргызстана: Азербайджан активно занимается продовольственной безопасностью

Правительство Кыргызстана: Азербайджан активно занимается продовольственной безопасностью 15:04
Здоровье
17 августа 2022 г. 16:08
Правительство Кыргызстана: Азербайджан активно занимается продовольственной безопасностью

Азербайджан проводит очень серьезную работу в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев во время знакомства лабораторий при Азербайджанском институте продовольственной безопасности.

Он отметил, что исследования в области продовольственной безопасности, ветеринарии и растениеводства в лабораториях, созданных при институте, соответствуют самым высоким стандартам. "В этих лабораториях используются новейшие технологии и оборудование. Азербайджан проводит очень серьезную работу в этом направлении. Международные институты признают результаты проводимых здесь исследований и анализов. Хотелось бы, чтобы азербайджанские специалисты поделились с нами своим опытом", - сказал он.

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Версия на английском языке Government of Kyrgyzstan: Azerbaijan actively engaged in food security
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan hökumətinin rəsmisi: "Azərbaycan qida təhlükəsizliyi sahəsində çox ciddi iş aparır"

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