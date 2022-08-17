Правительство Кыргызстана: Азербайджан активно занимается продовольственной безопасностью

15:04

Азербайджан проводит очень серьезную работу в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев во время знакомства лабораторий при Азербайджанском институте продовольственной безопасности.

Он отметил, что исследования в области продовольственной безопасности, ветеринарии и растениеводства в лабораториях, созданных при институте, соответствуют самым высоким стандартам. "В этих лабораториях используются новейшие технологии и оборудование. Азербайджан проводит очень серьезную работу в этом направлении. Международные институты признают результаты проводимых здесь исследований и анализов. Хотелось бы, чтобы азербайджанские специалисты поделились с нами своим опытом", - сказал он.