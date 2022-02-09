Представитель Минздрава о симптомах "омикрон"-штамма

Омикрон – одна из разновидностей мутаций коронавируса и в странах мира существует определенные виды этого штамма.

Омикрон – одна из разновидностей мутаций коронавируса, и в странах мира существуют определенные виды этого штамма.

Как передает Report, об этом сказал эксперт-специалист Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, при "омикрон"-штамме латентный период болезни очень короткий: "3-4 дня, в редких случаях может продлится до 5 дней. Именно поэтому карантинный период сокращен до 7 дней. Короток также срок заразности. В некоторых странах карантин сокращен даже до 5 дней. Симптомы также отличаются. Повреждение верхних дыхательных путей похоже на симптомы сезонных болезней".

Представитель министерства отметил, что во время других инфекций при температуре 38-39 градусов упадка сил не наблюдалось, однако сейчас даже при 37 градусах ощущается усталость: "Симптомы с обонянием и вкусом, которые были при старых штаммах, при новом штамме наблюдаются мало. Больше фиксируется нарушение желудочно-кишечного тракта. У некоторых больных также могут быть симптомы, присущие предыдущим штаммам".