Представитель министерства: Среди произведенных в Индии вакцин встречаются и некачественные

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Используемые в Азербайджане вакцины, как и другие лекарственные препараты, в обязательном порядке должны проходить госрегистрацию. При этом им выдается регистрационное удостоверение на 5 лет".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий Лабораторией проверки качества лекарственных препаратов Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Полад Гаджибалаев.

По его словам, как при импорте в страну лекарственных препаратов, так и вакцин уделяется особое внимание оформлению документации: "В Азербайджан вакцины привозят из стран, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, которая производит серьезный контроль за массово используемыми вакцинами".

П.Гаджибалаев напомнил, что большинство людей жалуются на низкое качество привозимых из Индии вакцин: "Правда, иногда встречаются и некачественные вакцины. Однако, в целом, в Индии немало производителей качественных вакцин. В отличие от других лекарственных препаратов, вакцины являются биологическими веществами. Причины побочных эффектов могут быть связаны со многими факторами. Немалую роль играют и генетические факторы".

По словам сотрудницы отдела регистрации и экспертизы лекарственных препаратов центра Улдуз Эйвазовой, часто родители бывают обеспокоены при появлении у их детей после вакцинации легкой простуды: "Наблюдающиеся после вакцинации признаки не являются побочным действием. Это вполне нормальная реакция".