Представитель АПБА: Более 60% пищевых отравлений с начала года произошли в бытовых условиях

Представитель АПБА: Более 60% пищевых отравлений с начала года произошли в бытовых условиях

Более 60% случаев пищевых отравлений, зарегистрированных в Азербайджане за первые 5 месяцев текущего года, произошли в домашних условиях.

Об этом в интервью Report сообщила Валида Садыхова, руководитель отдела Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

По ее словам, ежегодно около 600 млн человек в мире страдают от заболеваний пищевого происхождения, из которых 400 тысяч погибают.

"Статистика показывает, что если мы потребляем продукты, не соблюдая нормы хранения, может произойти пищевое отравление. Для предотвращения этого необходимо соблюдать правила гигиены. Важно проверять свежесть используемых продуктов и срок их годности. Особенно рекомендуется тщательно готовить мясные продукты при температуре до 65 градусов. Следует готовить только то количество пищи, которое мы планируем употребить. Это поможет предотвратить как расточительство, так и пищевые отравления", - сказала Садыхова.

Обращая внимание на недавний случай массового отравления в Товузе, представитель АПБА отметила, что случаи пищевых отравлений нередко происходят в предприятиях общественного питания. Предприятия должны проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мясных продуктов, которые они используют.

Садыхова подчеркнула, что работники этой сферы должны проходить медицинские осмотры как перед приемом на работу, так и периодически в течение работы.

"Используемое оборудование должно регулярно дезинфицироваться. Важно контролировать санитарно-гигиеническое состояние предприятия. Безопасное приготовление и продажа таких широко потребляемых продуктов, как донер, является не только требованием законодательства, но и социальной ответственностью. Поэтому мы призываем все предприятия общественного питания осознать эту ответственность, а потребителей — быть более внимательными", - добавила представитель агентства.