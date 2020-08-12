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Предсказали третью волну коронавируса

Предсказали третью волну коронавируса Пандемия коронавируса, как и все вирусные эпидемии, будет иметь третью волну.
Здоровье
12 августа 2020 г. 21:49
Предсказали третью волну коронавируса

Пандемия коронавируса, как и все вирусные эпидемии, будет иметь третью волну.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ имени Ломоносова, профессор Михаил Пальцев.

"Первая волна - достаточно сильная, вторая - еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета", - сказал Пальцев.

Академик напомнил об испанке, которая протекала в три волны в начале ХХ века.

По словам Пальцева, коллективный иммунитет формируется, когда 60 процента населения переболело вирусом. Если показатель достигает 95 процента, то, как правило, инфекция исчезает.

Отметим, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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