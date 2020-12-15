Председатель TƏBİB: Вакцина против гриппа не эффективна от коронавируса

"Вакцина против гриппа не эффективна от нового типа коронавируса COVID-19".

"Вакцина против гриппа не эффективна от нового типа коронавируса COVID-19".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Говоря о пользе вакцинирования, Р.Байрамлы подчеркнул, что современные вакцины спасли миллионы жизней: "Без вакцин наша жизнь была бы более опасной. Сегодня наша жизнь отличается от того, что было ранее. За счет вакцинирования мы смогли победить ряд заболеваний, а некоторые болезни уже на грани исчезновения".