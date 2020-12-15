О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председатель TƏBİB: Вакцина против гриппа не эффективна от коронавируса

Председатель TƏBİB: Вакцина против гриппа не эффективна от коронавируса "Вакцина против гриппа не эффективна от нового типа коронавируса COVID-19".
Здоровье
15 декабря 2020 г. 15:35
Председатель TƏBİB: Вакцина против гриппа не эффективна от коронавируса
0 : 00
0 : 00

"Вакцина против гриппа не эффективна от нового типа коронавируса COVID-19".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Говоря о пользе вакцинирования, Р.Байрамлы подчеркнул, что современные вакцины спасли миллионы жизней: "Без вакцин наша жизнь была бы более опасной. Сегодня наша жизнь отличается от того, что было ранее. За счет вакцинирования мы смогли победить ряд заболеваний, а некоторые болезни уже на грани исчезновения".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке TABIB chairman: Flu vaccine is not effective against coronavirus
Версия на азербайджанском языке TƏBİB sədri: "Qrip vaksinləri koronavirusa qarşı effektli ola bilməz"

Новости партнеров

Самое важное

Обнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
ФотоОбнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
15 декабря 2020 г. 15:15
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
15 декабря 2020 г. 13:26
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
15 декабря 2020 г. 00:26
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
14 декабря 2020 г. 18:15
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
14 декабря 2020 г. 18:11
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
14 декабря 2020 г. 15:43
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
14 декабря 2020 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi