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Председатель TƏBİB об эффективности вакцин от коронавируса

Председатель TƏBİB об эффективности вакцин от коронавируса “В настоящее время условия хранения одной из 5 существующих вакцин, разработанных для предотвращения COVID-19 (Германия), очень сложны. Эффективность же составляет 95%".
Здоровье
15 декабря 2020 г. 16:09
Председатель TƏBİB об эффективности вакцин от коронавируса
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“В настоящее время условия хранения одной из 5 существующих вакцин, разработанных для предотвращения COVID-19 (Германия), очень сложны. Эффективность же составляет 95%".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB сказал, что вакцину против коронавируса разрабатывают Россия, США и Китай. По его мнению, условия хранения китайской вакцины относительно удобны: “В вакцинах, изготовленных традиционным способом, возбудители, вызывающие инфекцию, нейтрализуются 2 методами - аттенуацией (возбудитель ослабляется) и инактивацией (возбудитель уничтожается). Эти вакцины более безопасны. До сих пор не было выявлено каких-либо побочных действий вакцин”.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB sədri koronavirusa qarşı vaksinlərin hansının daha effektiv olmasına münasibət bildirib

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