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Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ

Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ В настоящее время в Азербайджане в Центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии проводятся исследования в связи со стремительно распространяющимся в мире штаммом "дельта".
Здоровье
2 июля 2021 г. 14:01
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ

В настоящее время в Азербайджане в Центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии проводятся исследования в связи со стремительно распространяющимся в мире штаммом "дельта".

Об этом Report сообщил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB напомнил, что несколько месяцев назад, когда в трех образцах, прошедших геномный анализ "Sars Cov-2", был обнаружен 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм), общественность была проинформирована об этом.

Р.Байрамлы отметил, что штамм "дельта" уже зарегистрирован в соседних с Азербайджаном государствах:

"Поэтому велика вероятность прихода нового штамма в Азербайджан. Обязательно своевременное обнаружение его и принятие профилактических мер. Национальный центр гематологии и трансфузиологии оснащен необходимым оборудованием для обнаружения нового штамма. Подготовлен специальный протокол. Согласно протоколу, у граждан, прибывающих в Азербайджан из стран риска, берутся образцы".

Он добавил, что в соответствии с международным опытом, генетические анализы берутся также у тяжело перенесших болезнь, а также лиц из находящихся под наблюдением локальных регионов с ростом заболеваемости:

"Сейчас собраны и представлены образцы, ведутся регулярные обследования. Полагаю, если новый штамм будет обнаружен, в самое скорое время будут представлены предварительные данные".

"Мы не должны забывать, что все столкнулись с такой угрозой", - сказал Рамин Байрамлы.

Чичек Мамедова

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB sədrindən "Delta" ştammı ilə bağlı açıqlama - EKSKLÜZİV

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