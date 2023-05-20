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Председатель TƏBIB: Болезни сердца "помолодели"

Председатель TƏBIB: Болезни сердца "помолодели" Сердечно-сосудистые заболевания значительно "помолодели".
Здоровье
20 мая 2023 г. 13:12
Председатель TƏBIB: Болезни сердца помолодели

Сердечно-сосудистые заболевания значительно "помолодели".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

Он отметил, что в 2020 году к врачам-кардиологам обратились 49 тысяч человек в возрасте от 0 до 17 лет: "В 2021 году зарегистрировано 69 тыс., в 2022 году - 76 109 обратившихся. В возрастной группе 18 лет и старше в 2021 году к врачам обратились 467 911 человек, в 2021 году - 491 678 человек, а в 2022 году - 579 704 человека. Ежегодно 18 млн смертей во всем мире происходят вследствие сердечно-сосудистых заболеваний".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB sədri: "Ürək-damar xəstəlikləri çox cavanlaşıb"

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