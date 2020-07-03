Глава TƏBİB: 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

Председатель TƏBİB: 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

"В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 59 активных пациентов с коронавирусом. 267 человек получают лечение в отделении реанимации".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Рамин Байрамлы заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что смертность в Азербайджане ниже 2 процентов: "Если бы мы не ввели карантинный режим, то эта цифра была бы в 3-5 раз выше".