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Глава TƏBİB: 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

Глава TƏBİB: 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ Председатель TƏBİB: 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ
Здравоохранение
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3 июля 2020 г. 17:28
Глава TƏBİB: 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

"В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 59 активных пациентов с коронавирусом. 267 человек получают лечение в отделении реанимации".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Рамин Байрамлы заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что смертность в Азербайджане ниже 2 процентов: "Если бы мы не ввели карантинный режим, то эта цифра была бы в 3-5 раз выше".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB sədri: "Aktiv xəstələrdən 59 nəfər süni tənəffüs cihazına qoşuludur"

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