​Председатель TƏBİB обратился к медработникам

"Для медицинских работников подготовлено специальное руководство, поскольку среди них тоже есть случаи заражения коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Я обращаюсь отсюда к руководителям всех медицинских учреждений, чтобы они содействовали знакомству каждого с этим руководством. Все медицинские работники должны быть ознакомлены с руководством и соблюдать все указанные правила", - сказал он.