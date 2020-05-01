Председатель TƏBİB о нарушающих правила медработниках

"Приняты серьезные меры в отношении медицинских учреждений, не соблюдающих правила, связанные с периодом пандемии".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, подавляющее большинство врачей активны и проявляют самоотверженность: "Очень жаль, что как и во всех областях, и в этой области встречаются случаи безответственного отношения к правилам. Мы боремся против них. О руководителях ряда медицинских учреждений было доложено главе государства, есть уволенные и лица, в отношении которых приняты административные меры.

Факты отмечены также в Гяндже, Геранбое, Гейгеле и пр. Там, где не будут соблюдаться правила, будут применяться строгие меры наказания. Что касается лиц, проявляющих самоотверженность, их ждет поощрение".

Р.Байрамлы отметил, что некоторым медработникам дадут шанс для устранения негативов: "Те, кто воспользуется предоставленным шансом, смогут продолжить деятельность. С остальными придется распрощаться и выдвинуть на их место более самоотверженных и способных".