​Председатель Тарифного совета: Объявлен прием документов для утверждения цен на лекарства по 55 действующим веществам

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Объявлен прием документов для утверждения цен на лекарственные средства по 55 действующим веществам. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики и промышленности, председатель Тарифного совета Шахин Мустафаев в своем интервью газете "Азербайджан".

По его словам, поступившие в Секретариат совета сведения сейчас находятся на рассмотрении: "Ведутся работы в направлении определения цен на лекарственные средства по этим действующим веществам, и до конца сентября планируется очередное заседание Тарифного совета".

Министр заявил, что этот процесс имеет большое социальное значение и будет продолжен до урегулирования цен на все лекарственные препараты: "Урегулирования цен на большинство лекарственных препаратов завершится до конца года. Еще раз хочу отметить, что информация о ходе процесса урегулирования, списке лекарственных средств, их стоимости и датах вступления в силу новых тарифов на препараты будет доводиться до общественности посредством СМИ".