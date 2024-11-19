Председатель комитета: В некоторых районах Азербайджана наблюдается острая нехватка медиков

12:09

В некоторых районах Азербайджана наблюдается нехватка более 100 врачей и среднего медицинского персонала.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на совместном заседании парламентских комитетов по природным ресурсам, энергетике и экологии; труду и социальной политике, здравоохранению; международным отношениям и межпарламентским связям при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2025 год.

Он подчеркнул необходимость решения проблемы через совместные консультации с Министерством здравоохранения, Азербайджанским медицинским университетом и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

Депутат акцентировал внимание на сложность ситуации, вызванной отправкой врачей на пенсию после достижения ими 65-летнего возраста.

"Если в регионах не хватает врачей, то зачем отправлять их на пенсию?! Часто их работу продлевают всего на год, что тоже создает трудности. Звучали предложения направлять вышедших на пенсию врачей из Баку в регионы, но это абсурд. Немногие из них согласятся переехать в сельскую местность", - добавил Амирасланов.