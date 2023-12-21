Муса Гулиев: Отходы салонов красоты и стоматологических клиник необходимо включить в перечень медицинских

Отходы салонов красоты и стоматологических клиник, являющихся основными источниками распространения гепатита и ВИЧ, необходимо включить в перечень медицинских.

Отходы салонов красоты и стоматологических клиник, являющихся основными источниками распространения гепатита и ВИЧ, необходимо включить в перечень медицинских.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Управление медицинскими отходами".

"Согласно статистике, стоматологические клиники и салоны красоты являются основными источниками распространения гепатита и ВИЧ. При подготовке предложений в законодательство необходимо учесть вопрос включения отходов с этих объектов в перечень медицинских", - сказал Гулиев.