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Муса Гулиев: Отходы салонов красоты и стоматологических клиник необходимо включить в перечень медицинских

Муса Гулиев: Отходы салонов красоты и стоматологических клиник необходимо включить в перечень медицинских Отходы салонов красоты и стоматологических клиник, являющихся основными источниками распространения гепатита и ВИЧ, необходимо включить в перечень медицинских.
Здоровье
21 декабря 2023 г. 13:41
Муса Гулиев: Отходы салонов красоты и стоматологических клиник необходимо включить в перечень медицинских

Отходы салонов красоты и стоматологических клиник, являющихся основными источниками распространения гепатита и ВИЧ, необходимо включить в перечень медицинских.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Управление медицинскими отходами".

"Согласно статистике, стоматологические клиники и салоны красоты являются основными источниками распространения гепатита и ВИЧ. При подготовке предложений в законодательство необходимо учесть вопрос включения отходов с этих объектов в перечень медицинских", - сказал Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Stomatoloji klinikalar, gözəllik salonları hepatit və İİV virusunun əsas mənbəyidir"

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