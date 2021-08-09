О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председатель комитета: Невакцинированные не должны быть допущены к работе

Председатель комитета: Невакцинированные не должны быть допущены к работе "Статистика последних недель показывает, что в Азербайджане вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число тяжелобольных в реанимации и умерших от этой болезни уже увеличилось".
Здоровье
9 августа 2021 г. 16:39
Председатель комитета: Невакцинированные не должны быть допущены к работе
0 : 00
0 : 00

"Статистика последних недель показывает, что в Азербайджане вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Возросло число тяжелобольных в реанимации и умерших от этой болезни".

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, необходимо принять меры для предотвращения роста числа случаев заражений COVID-19: "Эти меры могут заключаться в возобновлении строгого карантинного режима, усилении ограничений или ускорении процесса вакцинации. Все три меры могут быть введены одновременно. Думаю, что мы должны уделить большое внимание процессу вакцинации. Осенью повышается вероятность инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. В связи с этим процесс вакцинации должен проводиться ускоренными темпами".

Председатель комитета подчеркнул, что уровень просветительской работы в борьбе с распространением COVID-19 не достаточен: "Многие наши граждане проявляют безответственность, равнодушие. Поэтому возникает необходимость в проведении некоторых стимулирующих и ограничительных мер для ускорения процесса вакцинации. Я бы предложил восстановить движение общественного транспорта в выходные дни только для вакцинированных. В то же время лица, осуществляющие пассажироперевозки (такси), должны быть вакцинированы. Не следует допускать к работе тех, кто не прошел вакцинацию. Приближается учебный год. Я считаю, что все преподаватели, работники образования, студенты также должны быть вовлечены в этот процесс".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Committee chairman: Those unvaccinated should not be allowed to work
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Vaksinasiyadan keçməyənlərin fəaliyyətinə icazə verilməməlidir”

Экслюзивные новости

В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi