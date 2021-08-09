Председатель комитета: Невакцинированные не должны быть допущены к работе

"Статистика последних недель показывает, что в Азербайджане вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число тяжелобольных в реанимации и умерших от этой болезни уже увеличилось".

"Статистика последних недель показывает, что в Азербайджане вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Возросло число тяжелобольных в реанимации и умерших от этой болезни".

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, необходимо принять меры для предотвращения роста числа случаев заражений COVID-19: "Эти меры могут заключаться в возобновлении строгого карантинного режима, усилении ограничений или ускорении процесса вакцинации. Все три меры могут быть введены одновременно. Думаю, что мы должны уделить большое внимание процессу вакцинации. Осенью повышается вероятность инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. В связи с этим процесс вакцинации должен проводиться ускоренными темпами".

Председатель комитета подчеркнул, что уровень просветительской работы в борьбе с распространением COVID-19 не достаточен: "Многие наши граждане проявляют безответственность, равнодушие. Поэтому возникает необходимость в проведении некоторых стимулирующих и ограничительных мер для ускорения процесса вакцинации. Я бы предложил восстановить движение общественного транспорта в выходные дни только для вакцинированных. В то же время лица, осуществляющие пассажироперевозки (такси), должны быть вакцинированы. Не следует допускать к работе тех, кто не прошел вакцинацию. Приближается учебный год. Я считаю, что все преподаватели, работники образования, студенты также должны быть вовлечены в этот процесс".