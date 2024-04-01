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Председатель комитета ММ раскритиковал частные учреждения, оказывающие психологическую помощь

Председатель комитета ММ раскритиковал частные учреждения, оказывающие психологическую помощь Большинство специалистов, работающих в частных учреждениях, оказывающих психологическую помощь, не имеют соответствующего образования.
Здоровье
1 апреля 2024 г. 12:20
Председатель комитета ММ раскритиковал частные учреждения, оказывающие психологическую помощь

Большинство специалистов, работающих в частных учреждениях, оказывающих психологическую помощь, не имеют соответствующего образования.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на круглом столе на тему "Психологическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

По словам Амирасланова, эти "специалисты" не оказывают эффективную психологическую помощь: "Эта сфера должна строго контролироваться".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitə sədri psixoloji yardım həyata keçirilən özəl müəssisələri tənqid edib

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