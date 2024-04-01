Председатель комитета ММ раскритиковал частные учреждения, оказывающие психологическую помощь

Большинство специалистов, работающих в частных учреждениях, оказывающих психологическую помощь, не имеют соответствующего образования.

Большинство специалистов, работающих в частных учреждениях, оказывающих психологическую помощь, не имеют соответствующего образования.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на круглом столе на тему "Психологическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

По словам Амирасланова, эти "специалисты" не оказывают эффективную психологическую помощь: "Эта сфера должна строго контролироваться".