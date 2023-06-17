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Председатель комитета Милли Меджлиса призвал к расширению перечня услуг в рамках ОМС

Председатель комитета Милли Меджлиса призвал к расширению перечня услуг в рамках ОМС Председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов выразил надежду на расширение перечня услуг в рамках обязательного медицинского страхования в ближайшем будущем, чтобы охватить лечение еще большего спектра заболеваний и патологи
Здоровье
17 июня 2023 г. 14:59
Председатель комитета Милли Меджлиса призвал к расширению перечня услуг в рамках ОМС

Председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов выразил надежду на расширение перечня услуг в рамках обязательного медицинского страхования в ближайшем будущем, чтобы охватить лечение еще большего спектра заболеваний и патологий.

Как сообщает Report, об этом депутат сказал во время своего выступления на проходящем в Баку I Симпозиуме азербайджанских медиков мира.

Парламентарий призвал также проживающих за рубежом азербайджанских врачей помочь молодым медикам в Азербайджане в профессиональном росте:

"Я бы хотел, чтобы у наших врачей, работающих за рубежом, были более обширные возможности. Им необходимо ежегодно забирать из Азербайджана нескольких молодых медиков и помогать им в плане профессионального роста. Чтобы они потом возвращались и работали у себя на родине", - подчеркнул А.Амирасланов.

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