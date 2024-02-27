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Председатель комитета: Грудное вскармливание считается немодным

Председатель комитета: Грудное вскармливание считается немодным В Азербайджане значительно сократилось количество детей, находящихся на грудном вскармливании.
Здоровье
27 февраля 2024 г. 16:36
Председатель комитета: Грудное вскармливание считается немодным

В Азербайджане значительно сократилось количество детей, находящихся на грудном вскармливании.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, отметив, что грудное вскармливание считается немодным среди молодых мам.

Он назвал данную тенденцию очень опасной, поскольку материнское молоко незаменимо для роста и развития ребенка:

"В других странах запрещена реклама детских смесей для новорожденных. Каким бы качественным ни был продукт, он никогда не сможет заменить материнское молоко. Необходимо серьезно бороться с рекламой искусственного детского питания на телевидении и в СМИ. Следует учитывать, что среди женщин с диагнозом рака молочной железы велика доля тех, кто не кормил детей грудью".

А. Амирасланов также подчеркнул, что женщины все чаще предпочитают кесарево сечение естественным родам, однако решение о родоразрешении путем операции должен принимать врач исключительно по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Gənc qadınlar arasında körpəsinə süd verməmək dəb halına düşüb

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