Председатель комитета: Ежегодно у сотен желающих вступить в брак выявляются опасные заболевания

Ежегодно у сотен людей, желающих вступить в брак, выявляются опасные заболевания. Это значит, что в случае их женитьбы могли бы родиться больные дети.

Ежегодно у сотен людей, желающих вступить в брак, выявляются опасные заболевания. Это значит, что в случае их женитьбы могли бы родиться больные дети.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на сегодняшней внеочередной сессии парламента.

Он отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность болезни у детей, рожденных от родственных браков, в 2-3, а то и в 4 раза выше. При этом недостатки, выявляемые у 1% детей, в 9% случаев являются следствием браков между родственниками.

"10-12% людей по всему миру имеют физические недостатки, из них 40,5% - рождены от родственных браков. Этому нет оправдания. Родственные браки приводят к наследственным заболеваниям крови, нарушениям функций опорно-двигательного аппарата, а также физическим и умственным недостаткам. При разговоре с такими семьями становится ясно, что они не проходили никакого медицинского обследования перед вступлением в брак", - добавил председатель комитета.