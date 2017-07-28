Председатель комиссии: В Азербайджане сократилось распространение гепатита B

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Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "В ходе анализа крови во время переливания крови в Азербайджане уровень распространения вирусов гепатита В среди сдававших добровольно кровь составил 2%, гепатита C - 1,95%".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Комиссии по профилактике, диагностике и организации лечения вирусов гепатита B и C министерства здравоохранения Мурад Мамедов.

По его словам, показатель заболеваемости гепатитом стал ниже: "Распространение гепатита В сократилось. Гепатит С остался на прежнем уровне. В настоящее время в этой области эпидемиологическая ситуация уже как 10 лет остается одинаковой. В стране наблюдается средний уровень распространения вируса гепатита".

М. Мамедов отметил, что гепатит В как правило передается половым путем, и от повторного использования препаратов в стоматологии: "Гепатит С на практике не передается половым путем, а обычно передается во время переливания крови, и от повторного использования препаратов в стоматологии и косметологии. Гепатит В контролировать можно, но гепатит С контролировать сложно. У гепатита есть лечение, однако нет гарантий".