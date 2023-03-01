Председатель Госагентства по обязательному медстрахованию посетил Нахчыван

Делегация во главе с председателем Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Делегация во главе с председателем Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Report в агентстве, Заур Алиев, исполнительный директор объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов, гендиректор Госагентства по ОМС Нахчывана Самиг Садыхов и др. посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван, возложили к нему цветы.

В ходе поездки делегация встретилась с представителем президента Азербайджана по Нахчыванской Автономной Республике Фуадом Наджафли и посетила Нахчыванский государственный университет.

Делегация также ознакомилась с деятельностью ряда медучреждений в Нахчыванской Автономной Республике.