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Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315

Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315 На сегодняшний день количество медицинских услуг, включенных в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС), достигло 3 315. Это означает, что за последние несколько лет пакет обновлялся как минимум три раза.
Здоровье
28 сентября 2023 г. 12:04
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315

На сегодняшний день количество медицинских услуг, включенных в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС), достигло 3 315. Это означает, что за последние несколько лет пакет обновлялся как минимум три раза.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, выступая на церемонии презентации обновленного пакета ОМС.

По его словам, Агентство подписало контракты с более чем 111 частными медицинскими учреждениями.

"На сегодняшний день Госагентство приобрело более 300 автомобилей скорой медицинской помощи и этот процесс продолжается", - сказал З.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "Xidmətlər Zərfində yer alan tibbi xidmətlərin sayı 3 315-ə çatıb"

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