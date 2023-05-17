Председатель АПБА: Впервые дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры

Впервые дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры.

Впервые дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на открытии 28-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro).

Он отметил, что реализованные меры контроля позволили экспортировать фундук из нашей республики в страны-члены Евросоюза на упрощенных условиях: "В результате интенсивной работы с соответствующим органом ЕС достигнуто соглашение об экспорте из нашей страны шкур и шерсти животных, а недавно впервые было дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры".