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Председатель АПБА: Впервые дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры

Председатель АПБА: Впервые дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры Впервые дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры.
Здоровье
17 мая 2023 г. 11:28
Председатель АПБА: Впервые дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры

Впервые дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на открытии 28-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro).

Он отметил, что реализованные меры контроля позволили экспортировать фундук из нашей республики в страны-члены Евросоюза на упрощенных условиях: "В результате интенсивной работы с соответствующим органом ЕС достигнуто соглашение об экспорте из нашей страны шкур и шерсти животных, а недавно впервые было дано согласие на экспорт икры рыб, выращенных в условиях аквакультуры".

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: "Akvakulturada yetişdirilən balıq kürülərinin ilk dəfə ixracına razılıq verilib"

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