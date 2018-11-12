Председатель АПБА: В этом году в Азербайджан возвращено 36 транспортных средств, занимающихся перевозкой фруктов и овощей

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "В течение последних 4 месяцев экспортный потенциал по фруктам и овощам Азербайджана возрос приблизительно на 20%. Если в соответствующий период прошлого года по показателям состава фруктов и овощей было возвращено 81 транспортное средство, за аналогичный период этого года данная статистика сократилась до 36".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Техмезли.

По его словам, упрощенная система контроля будет применяться как к компаниям, занимающимся импортом продовольствия, так и к экспортерам: "Мы заявили экспортерам, что в отношении тех, показатель качества продукции которых при экспорте из страны соответствовал международным стандартам, будет применяться упрощенный экспортный механизм. Их продукция будет привлечена к экспертизам в более упрощенной форме, что позволит предпринимателям более быстро экспортировать свою продукцию".

Г.Тахмазли также подчеркнул, что ни один из занимающихся перевозкой фундука из Азербайджана в европейские страны транспортных средств не был возвращен: "В настоящее время одно транспортное средство привлечено к экспертизе в Германии. Оно также не было возвращено. По сравнению с предыдущими годами, это также является положительным изменением".