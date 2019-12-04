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Председатель АПБА: Студентка в общежитии БГУ умерла не от пищевого отравления

Председатель АПБА: Студентка в общежитии БГУ умерла не от пищевого отр
© Report

"Смерть студентки в общежитии Бакинского государственного университета (БГУ) не вызвана пищевым отравлением". 

Как сообщает Report, об этом, коснувшись произошедшего в общежитии БГУ отравления, журналистам заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли

По его словам, в связи с отравлением трех студенток в общежитии БГУ возбуждено уголовное дело, ведется следствие: "В заключение Агентство продовольственной безопасности представит общее заключение. В СМИ распространился ряд не соответствующих действительности сообщений по этому поводу. Данный инцидент пытаются представить как пищевое отравление. Однако, причиной смерти стало не пищевое, а токсическое отравление". 

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