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Председатель АПБА: Совместная транспортировка продовольственных и непродовольственных товаров недопустима

Председатель АПБА: Совместная транспортировка продовольственных и непродовольственных товаров недопустима Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмезли назвал недопустимым транспортировку продовольственных товаров совместно с непродовольственными.
Здоровье
14 сентября 2023 г. 12:01
Председатель АПБА: Совместная транспортировка продовольственных и непродовольственных товаров недопустима

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмезли назвал недопустимым транспортировку продовольственных товаров совместно с непродовольственными.

Как сообщает Report, об этом Г.Тахмезли заявил журналистам по итогам международного мероприятия "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".

По его словам, в период пандемии в Азербайджане было создано большое количество компаний, работающих в сфере доставки и транспортировки продуктов питания: "Самое главное требование к этим компаниям – полностью соблюдать закон "О безопасности пищевых продуктов".

Председатель АПБА отметил, что принципы "товарного соседства" должны соблюдаться должным образом: "Кроме того, лица, занимающиеся доставкой продуктов, должны проходить медицинское обследование, а используемые ими боксы для пищевых продуктов должны соответствовать стандартам".

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: "Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının bir yerdə daşınması qəti qadağandır"

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