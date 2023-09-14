Председатель АПБА: Совместная транспортировка продовольственных и непродовольственных товаров недопустима

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмезли назвал недопустимым транспортировку продовольственных товаров совместно с непродовольственными.

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмезли назвал недопустимым транспортировку продовольственных товаров совместно с непродовольственными.

Как сообщает Report, об этом Г.Тахмезли заявил журналистам по итогам международного мероприятия "Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе".

По его словам, в период пандемии в Азербайджане было создано большое количество компаний, работающих в сфере доставки и транспортировки продуктов питания: "Самое главное требование к этим компаниям – полностью соблюдать закон "О безопасности пищевых продуктов".

Председатель АПБА отметил, что принципы "товарного соседства" должны соблюдаться должным образом: "Кроме того, лица, занимающиеся доставкой продуктов, должны проходить медицинское обследование, а используемые ими боксы для пищевых продуктов должны соответствовать стандартам".