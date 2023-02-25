Председатель АПБА провел осмотр мукомольных и хлебопекарных предприятий

Председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Гошгар Тахмазли осмотрел действующие в Баку мукомольные и хлебопекарные предприятия.

Председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Гошгар Тахмазли осмотрел действующие в Баку мукомольные и хлебопекарные предприятия.

Как сообщили Report в АПБА, целью было внедрение системы ХАССП (концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции) на мукомольных и хлебопекарных предприятиях в связи с применением закона “О безопасности пищевых продуктов”, а также оценивание состояния реализации пилотного проекта по обогащению муки железом:

"Для организации здорового питания важное значение имеет обеспечение населения продуктами питания высокой пищевой ценности. В то же время дефицит питательных микроэлементов, возникающий в результате несбалансированного питания, является причиной многих заболеваний. В настоящее время обогащение пищевых продуктов различными микроэлементами в качестве эффективной профилактической меры вводится в обязательном порядке во многих странах мира. В соответствии с законом Азербайджанской Республики “О йодировании соли в целях массовой профилактики йододефицитных заболеваний”, вступившим в силу с 1 января 2003 года, йодирование соли определено как обязательное требование".

АПБА сообщает, что согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, в Азербайджане среди женщин, в том числе беременных, значительно высокий процент железодефицита и анемии:

"Для решения этой проблемы процесс обогащения муки железом является наиболее эффективным средством профилактики анемии. В связи с тем, что мука занимает очень широкое место в рационе питания людей, обогащение ее различными нутриентами в обязательном порядке уже много лет практикуется более чем в 80 странах".