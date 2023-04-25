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Председатель АПБА о вакцинации диких животных от бешенства

Председатель АПБА о вакцинации диких животных от бешенства "Мы впервые осуществили вакцинацию диких животных от бешенства с использованием авиации".
Здоровье
25 апреля 2023 г. 09:52
Председатель АПБА о вакцинации диких животных от бешенства

"Мы впервые осуществили вакцинацию диких животных от бешенства с использованием авиации".

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на мероприятии, организованном сегодня в Баку при содействии Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Председатель агентства отметил, что одной из основных проблем дикой природы в регионе является бешенство.

Г.Тахмазли подчеркнул, что в приграничных с Грузией районах вакцинация диких животных была осуществлена путем использования обманных приманок.

По словам председателя АПБА, таким образом можно добиться продвижения в борьбе с данной проблемой.

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri vəhşi heyvanlarda quduzluğa qarşı peyvəndləmə işlərindən danışıb

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