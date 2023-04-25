Председатель АПБА о вакцинации диких животных от бешенства

"Мы впервые осуществили вакцинацию диких животных от бешенства с использованием авиации".
Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на мероприятии, организованном сегодня в Баку при содействии Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Председатель агентства отметил, что одной из основных проблем дикой природы в регионе является бешенство.
Г.Тахмазли подчеркнул, что в приграничных с Грузией районах вакцинация диких животных была осуществлена путем использования обманных приманок.
По словам председателя АПБА, таким образом можно добиться продвижения в борьбе с данной проблемой.